Een Lainster en het koningshuis

De homevideocamera heb ik stevig vast. Gericht op de glimlach. Om mij heen staan 'echte' verslaggevers die een toch ietwat serieuzere camera mee hebben. Ik heb het koningspaar meerdere keren mogen ontmoeten. De eerste keer was in november 2001. Ver voor mijn baan als verslaggever bij RTV Noord.

Prins Willem-Alexander en Máxima maakten vanwege hun aankomende huwelijk een kennismakingstour door Nederland. Eén van de plekken die zij aandeden was de borg Verhildersum in Leens. De plaats waar ik ben opgegroeid. De vrijwilligers van de borg hadden mij een mooi plekje gegeven tussen de andere media: 'Goa hier moar stoan. We willen ook n nuver verslag van joe zain.' Samen met een aantal andere jongeren beheerde ik namelijk de lokale dorpswebsite: Leensweb.nl.

De meneer van RTL Nieuws vond mij maar wat in de weg staan. Sacharko Broere, toen nog werkzaam bij RTV Noord, vond het wel grappig, zo'n hobbyist met een eigen website.

Ontzettend veel dorpsgenoten staan achter de dranghekken. Een grote blauwe bus komt het terrein opgereden en de gekte breekt los. Ik worstel mij tussen de andere cameramensen door om de videobeelden te maken. Willem-Alexander en Máxima stappen uit.

Hun glimlach is mij bijgebleven. Ik weet nog dat ik mij hierover verbaasde, aangezien ze er al een hele dag glimlachen in de provincie op hadden zitten. 'Dat houdt toch niemand vol', dacht ik met ontzag.

Het was een korte impressie. Na twee minuten waren ze de borg al binnengelopen.

Wat ik mij nog goed herinner is ook het interview na afloop met 'de' RTV Noord-verslaggever. Trots vertelde ik over de mooie beelden voor de dorpswebsite en 'oh ja', dat het zo bijzonder was om het paar in het echt te zien. Maar eigenlijk maakte ik meer reclame voor de dorpswebsite. Ik heb de tv-uitzending dan ook niet gehaald.

Dit was het begin van vele kennismakingen met Willem-Alexander en Máxima. Want dankzij de dorpswebsite heb ik hen nog vaker ontmoet en heb ik geleerd dat het koningshuis vrijwilligerswerk enorm waardeert.

Naast het brengen van nieuws organiseerden we namelijk regelmatig activiteiten in en rondom het dorp voor jongeren. De omroep NCRV beloonde dat in 2007 met de prijs: 'Vrijwilliger van het jaar'. Daarom mocht ik op audiëntie komen bij een nieuwjaarsreceptie van toen nog koningin Beatrix, waar ook Willem-Alexander bij aanwezig was. Netjes werd ik bij binnenkomst voorgesteld en mocht wat vertellen over mijn werk.

Vanwege diezelfde prijs kreeg ik ook een uitnodiging voor een lunch met Willem-Alexander en Máxima op paleis Noordeinde. Daar was ik samen met anderen die dat jaar iets bijzonders hadden gedaan. Waaronder ook bekende Nederlanders.

Met een te groot pak aan van mijn vader en een stropdas met sinaasappeltjesprint - dat zag er nog wat hip uit toen - was ik bij de lunch aanwezig. Als gewone jongen uit Leens kom je immers niet dagelijks in dit soort sjieke situaties. De grootsheid van alles is mij goed bijgebleven. De vele etiquette waar ik als boerenjong uit Leens geen weet van had. De hoeveelheid bestek, het aantal bedienden, de grote ruimtes, de nette stoelen.

Ik mocht na het eten nog even één op één praten met Willem-Alexander. Enthousiast vertelde ik opnieuw over de werkzaamheden van Leensweb.nl. De prins luisterde aandachtig. Of hij het interessant vond weet ik niet. Dat was moeilijk af te lezen aan zijn gezicht.

Na afloop moest ik wel denken aan het TV Noord-momentje van een paar jaren eerder. Het verhaal over de dorpswebsite dat de uitzending toen niet heeft gehaald. Zou Willem-Alexander het interessant hebben gevonden? Of zou ik uit zijn geheugen worden geknipt? Dat ik uiteindelijk naast de prins mocht staan op de groepsfoto was voor mij een positieve bevestiging.

Ook als verslaggever voor RTV Noord heb ik regelmatig Willem-Alexander en of Máxima ontmoet, zoals bij het vierhonderdjarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen en bij de muzikale lessen van de Jansenius de Vries-school in Warffum.

En voor de mensen die zich afvragen of er toen een moment van herkenning is geweest van hun kant: nee, het was er niet. Maar dat komt vrijdag wel. Zeker als ik mijn sinaasappeltjesstropdas draag. Dus als u Willem-Alexander en Máxima ineens iemand hartelijk zien begroeten, dan ben ik dat, hun vriend van Leensweb.nl.