1.700 essen vormen acuut gevaar in Delfzijl

De gemeente Delfzijl ondervindt grote gevolgen van de essentaksterfte. Deze ziekte onder essen heeft 10.000 bomen aangetast. Daarvan vormen 1.700 voor direct gevaar, waardoor ze gekapt moeten worden.

De essentaksterfte is een agressieve en progressieve schimmelziekte. Het verspreidt zich via de lucht en er is op dit moment geen behandelmethode voor zieke bomen.

Bladeren, takken en vervolgens hele bomen sterven af, waardoor gevaar ontstaat voor de directe omgeving.

Straten en bossen

Uit een inventarisatie blijkt dat 250 essen langs wegen en straten acuut gevaar vormen, waardoor de gemeente ze op korte termijn gaat kappen. Nog eens 1.450 essen in bossen en bossingels moeten ook weg vanwege de ziekte.

'We willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren door het afbreken van takken of doordat bomen omvallen', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.

10 tot 20 procent overleeft het

Delfzijl broedt nu op een actieplan om te kijken of en waar nieuwe bomen geplant kunnen worden. Ook komt daarin te staan hoe omgegaan wordt met de resterende 8.300 aangetaste essen. Uit ervaring blijkt dat slechts 10 tot 20 procent van de essen de ziekte overleeft.

Op maandag 7 mei houdt de gemeente een inloopbijeenkomst voor mensen die meer willen weten over de gevolgen van de essentaksterfte. Deze bijeenkomst is bij Gemeentewerken aan de Hogelandsterweg.

Klik hier voor de interactieve kaart waar te zien is welke essen gekapt worden.

