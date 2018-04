Delfzijlster dj Sir Felix presenteert themanummer 'King's Day'

De Delfzijlster dj Sir Felix heeft zijn creativiteit de loop gelaten en een themanummer geproduceerd voor Koningsdag in Groningen. Het nummer 'King's Day' was dinsdag voor het eerst te horen bij RTV Noord.

Sir Felix produceerde het themanummer op verzoek van RTV Noord.

Grönnens Laid

De dj noemt het een behoorlijke uitdaging om in twee weken tijd een themanummer te fabriceren. 'Ik kreeg het leuke verzoek om ook een stukje van het Grönnens Laid erin te verwerken. Dat nummer is niet gecomponeerd om in een lekkere korte danceversie te steken.'

Eigen identiteit

Sir Felix, die in het doorgaans leven Felix Pot heet, hoopt dat het themanummer in de smaak gaat vallen en herkenbaar is voor Groningers. Maar ook daarbuiten. 'Ik wil laten merken dat we in Groningen ook een eigen identiteit hebben.'

De Delfzijlster dj zegt sinds het verzoek twee weken lang elke dag een paar uur aan het lied te hebben gewerkt. Dit is het resultaat:

