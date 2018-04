Is de kleding van de walvisvaarders nog te redden?

Het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen gaat op Spitsbergen onderzoek doen naar het vergaan van graven van Nederlandse walvisvaarders.

De autoriteiten op de eilandengroep geven het centrum een bijdrage van ruim 36.000 euro voor het onderzoek. Dat richt zich op 150 graven op de Zeeuwse Uitkijk, waar vroeger een nederzetting van Nederlandse walvisvaarders was.

Permafrost

Het vermoeden bestaat dat de graven snel aan het vergaan zijn. Dat komt doordat de permafrost, de grondlaag die altijd bevroren is, zich door de klimaatverandering steeds verder terugtrekt.

Uniek materiaal

De graven bevatten belangrijk archeologisch materiaal over de walvisvaarders uit de zeventiende eeuw. Ruim 35 jaar geleden werd een aantal graven op Spitsbergen geopend, en werden er goed geconserveerde kleren van walvisvaarders gevonden. Die graven hadden tot dan toe permanent 'in de vrieskist' gelegen.

'We vonden werkmanskleding uit de zeventiende eeuw, uniek materiaal', zegt Maarten Loonen van het Arctisch Centrum. Maar door de opwarming van de aarde lopen die graven nu gevaar.

Textiel ingraven

Loonen: 'Ik ben niet zo pessimistisch dat ik denk dat alles verdwenen is, maar waarschijnlijk gaat het verval wel sneller.' Loonen en zijn collega's gaan daarom met een grondradar de 150 graven en de permafrost bij de Zeeuwse Uitkijk in kaart brengen. Ook gaan ze elders op Spitsbergen textiel ingraven in de bovenste laag van de permafrost om te onderzoeken hoe snel die stoffen vergaan.

In de bodem laten zitten?

Volgens Loonen is de algemene opinie is dat archeologische vondsten het best bewaard kunnen worden in de bodem. Onder het motto: het zit al zolang in de grond, het zal allemaal wel goed gaan.

'Maar als je zeker weet dat je het kwijt bent als je niets doet is dat toch een heel andere beslissing.'

