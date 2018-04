'Invasie van restaurantketens in Stad is zorgwekkend'

Het aantal nieuwe restaurantketens dat zich de laatste tijd vestigt in Stad loopt de spuigaten uit. Dat vindt de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Het afgelopen jaar streek de één na de andere landelijke keten neer in Stad. Het ging vooral om restaurants in het 'tientjessegment': eetgelegenheden waar je voor weinig geld kan eten.

'Waar zijn we mee bezig?'

Vorig jaar opende de Duitse keten Vapiano haar deuren, dit jaar was het de beurt aan Happy Italy dat onlangs aankondigde op zoek te zijn naar een locatie voor een tweede vestiging. Over twee weken opent ook een vestiging van keten De Beren aan de Brugstraat.

'Een zorgwekkende ontwikkeling', vindt voorzitter Irene van der Velde van KHN. 'Toen Happy Italy bekend maakte op zoek te zijn naar een locatie voor een tweede vestiging, dacht ik wel even: waar zijn we mee bezig?'



Als dit zo doorgaat krijgen de kleine ondernemers het steeds moeilijker Irene van der Velde - Koninklijke Horeca Nederland

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat binnen een straal van drie kilometer ongeveer 140 restaurants zijn gevestigd in Stad. Volgens Van der Velde is het einde nog niet in zicht. 'Ik hoor geluiden dat nieuwe landelijke ketens azen op locaties in het centrum. Als dit zo doorgaat krijgen de kleine ondernemers het steeds moeilijker.'

'Het wordt eenheidsworst'

Ook Saskia Jonker van weblog 'De Smaak van Stad' ziet de laatste tijd een zorgwekkende trend ontstaan. 'Het is de vraag hoe houdbaar dit is. Nieuwkomers zitten allemaal in hetzelfde segment. Het wordt eenheidsworst.'

Gesprekken over oplossing

De gemeente Groningen en Koninklijke Horeca Nederland zijn met elkaar in gesprek om te kijken naar oplossingen voor de problematiek. 'Daarnaast voeren we op het gebied van nieuwe horecavestigingen een beperkend beleid', laat woordvoerder Stefan Wesselink namens de gemeente Groningen weten.

