Koningsnummer: Kira Dekker zingt over het land en de scheuren

In de week van Koningsdag zijn er in de dagen voorafgaand aan deze feestdag optredens van Groninger artiesten op Radio Noord. Zij staan op hun eigen manier stil bij Koningsdag. Dinsdag was Kira Dekker aan de beurt.

'Ik dacht wat zou ik nou voor hem zingen als die voor me zou staan?', zegt Dekker. 'Dan moet je denken aan: wat is er nou aan de hand in Groningen? Maar ik heb ook mensen gevraagd: wat zou je nou willen weten van de Koning?'

Normaal gesproken zingt de voormalig deelneemster van The Voice of Holland in het Engels, dus ze gaf aan redelijk gespannen voor haar 'Nederlandse' optreden in de studio van RTV Noord. 'Ik vind het lastiger om iets in het Nederlands te zeggen dan in het Engels.'

Desondanks zegt Dekker dat ze al gauw veel inspiratie vond voor het nummer dat ze ging schrijven. Dit is het resultaat:

