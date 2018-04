Veendammer bedrijf Mark koopt industrieterrein voor enkele miljoenen

Het Veendammer bedrijf Mark Climate Technology heeft de naastgelegen leegstaande panden van onder meer het failliete Marko opgekocht.

Het gaat om een industrieterrein van in totaal 53.000 vierkante meter, waarvan het merendeel is bebouwd.

Oplossing voor ruimtetekort

Volgens algemeen directeur Jan Koop de Boer is de investering nodig, omdat Mark haar productielijnen niet volledig meer kon herbergen. 'We hadden ruimtetekort en dat willen we hiermee oplossen', zegt hij.

Met de koop van het terrein is zo'n twee miljoen euro gemoeid. 'Het gaat om de gebouwen van het failliete Marko, die gebouwen moeten we opknappen', vertelt De Boer.

Weer een beetje samen

Daarmee komen Mark en het ter ziele gegane Marko weer een beetje samen. Het oorspronkelijke bedrijf Ingenieursbureau Gebroeders van der Mark startte in 1945, wat daarna Marko-Mark BV werd, een combinatie van het huidige Mark en de toenmalige school- en kantoormeubilairfabrikant.

In 1983 gingen beide bedrijven uit elkaar, waarna Marko in 2013 failliet ging. Met het overnemen van die panden keert Mark Climate Technology een klein beetje terug naar de roots.

Extra personeel aan het werk

Bij het Veendammer bedrijf werken anno 2018 zo'n honderdvijftig medewerkers en De Boer verwacht door de miljoeneninvestering dat dit alleen maar zal toenemen. 'Dit jaar hebben we zo'n dertig tot veertig extra mensen aan het werk. Het gaat goed en dat willen we uitbouwen.'

Rond de veertig miljoen omzet

De fabrikant van klimaatapparatuur was vorig jaar goed voor een omzet van zo'n veertig miljoen euro en heeft haar voornaamste klanten in Europese landen als België, Duitsland, Polen, Roemenië, Hongarije en Ierland.

'Maar we leveren ook in landen en regio's als Peru en Noord-Amerika.' In totaal werken er tweehonderdvijftig mensen bij Mark, waarvan honderdvijftig in Veendam.

