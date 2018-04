Algen uit de Eemshaven veroveren Marokko

Algenkweker Omega Green uit Eelde gaat een kwekerij bouwen in Marokko die zestienhonderd keer groter is dan hun kwekerij in de Eemshaven. Dat gebeurt in opdracht van een Duitse onderneming.

Eemshaven

Omega Green is in de Eemshaven al jaren aan het proefdraaien met de algenkweek. Die algen bevatten nuttige stoffen die kunnen worden gebruikt in allerlei artikelen, van cosmetica tot diervoeding aan toe.

Om te groeien hebben de algen veel CO2 nodig en dat is een stof waar veel grote industrieën juist vanaf willen. Omega Green heeft een systeem ontwikkeld, waarbij dat CO2 nuttig kan worden gebruikt.

Vierhonderd hectare

'Wij worden steeds meer gevonden door bedrijven die iets aan hun CO2-uitstoot willen doen' zegt Bert Knol van Omega Green.

De eerste grote klant is de HeidelbergCement Group, één van de grootste producenten van bouwmaterialen ter wereld. Het bedrijf wil een algenkwekerij bij een fabriek in Marokko.

Knol: 'Ze zijn uitgekomen op een eindplaatje van vierhonderd hectare. Dat is zestienhonderd keer zo groot als we nu in de Eemshaven zijn'.

Aanpassen

Omega Green is het systeem nu aan het aanpassen zodat het geschikt is voor de omstandigheden in Marokko. 'Algen mogen niet warmer worden dan 35 graden, dus er moet op sommige momenten worden gekoeld.'

Ook wordt nog onderzocht welke algen het best gedijen in Marokko.

Veel perspectief

Als de algenkweker zich kan waarmaken in het Noord-Afrikaanse, betekent dat een grote stap voorwaarts voor het bedrijf, concludeert Knol.

'De HeidelbergCement Group heeft tweeduizend vestigingen over de hele wereld, waarvan drie in Marokko. Bij één ervan gaan we nu aan de slag, dus er ligt een hoop perspectief als dit gaat lukken.'

Lees ook:

- Algen in de Eemshaven groeien als kool