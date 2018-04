Groningen en Den Haag op ramkoers in versterkingsoperatie

De versterkingsoperatie drijft een wig tussen het Rijk en de regio. Het conflict tussen de minister en lokale bestuurders en belangenorganisaties is zo hoog opgelopen, dat het overleg volgens ingewijden maandagavond bijna is geklapt.

Het hete hangijzer is de versterking van huizen waarvan bekend is dat ze niet aan de veiligheidsnorm voldoen, maar waarvan de bewoners nog geen concreet versterkingsadvies in hun bezit hebben.

Koek en ei

Eerder op de dag leek alles nog koek en ei tussen de regio en Den Haag. Commissaris van de Koning René Paas maakte bekend dat er overeenstemming is over de huizen waarbij mensen al een versterkingsadvies hebben: die versterking gaat gewoon door. Goed nieuws, aldus de regio.

Maar er zijn dus ook mensen waarvan bekend is dat hun woning niet veilig genoeg is. Alleen hebben de bewoners nog geen versterkingsadvies gekregen. In sommige gevallen staat het advies al wel op papier, maar hebben de bewoners het gewoonweg nog niet gekregen. Die mensen moeten nu nog enkele weken wachten op duidelijkheid.

Lijnrecht tegenover elkaar

De lokale bestuurders, maatschappelijke organisaties en minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken kopen daarmee tijd om hun onderhandelingen te doen slagen.

Achter de schermen blijkt namelijk dat de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om deze groep mensen. Wiebes wil een pas op de plaats maken met de huizen, zodat ze straks tegen een nieuwe risicoberekening kunnen worden bekeken.

Dat is voor de lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties onbespreekbaar. Zij willen dat deze huizen hoe dan ook worden versterkt.

Van tafel weglopen

Afgelopen donderdag en maandag heeft een vertegenwoordiging van de lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties intensief onderhandeld met het ministerie van Economische Zaken over de versterking. Maandag is de onderhandeling bijna stukgelopen. Verschillende betrokkenen hebben op het punt gestaan om van tafel weg te lopen. Onder hen ook minister Eric Wiebes.

De woordvoerder van Wiebes doet het verhaal af als onzin. 'Wij doen sowieso geen mededelingen over de inhoud van de gesprekken', zegt hij. 'Maar we hebben een constructief overleg en hebben dus geen moment overwogen om van tafel te gaan.'

Meerdere bronnen laten RTV Noord weten dat zij anders tegen de werkelijkheid aankijken dan de woordvoerder van Wiebes.

Water bij de wijn

De partijen gaan nu een aantal weken in beraad. De officiële lezing is dat de opties voor de betreffende groep mensen verder in kaart worden gebracht. Maar met de standpunten zoals ze zijn, moet iemand water bij de wijn doen. Anders is er het risico dat het overleg over enkele weken alsnog klapt.

