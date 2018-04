Zo komt de nieuwe dijk bij Delfzijl eruit te zien

In Delfzijl is dinsdagavond het ontwerp voor de nieuwe zeedijk richting de Eemshaven gepresenteerd. De werkzaamheden voor de versterking van de dijk zijn al begonnen, maar het was nog niet bekend hoe de dijk eruit komt te zien.

Waterschap Noorderzijlvest en aannemerscombinatie Ommelanderdiek versterken en verhogen de twaalf kilometer lange dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. Hij moet straks weer voldoen aan de veiligheidsnormen en daarnaast wordt de dijk aardbevingsbestendig.

Tien meter hoogte

De dijk wordt vanaf het strand tot het natuurgebiedje Voolhok tien meter hoog. Dat is één tot twee meter hoger dan de huidige dijk. Ook komt er een nieuwe steunberm aan de kant van de stad van twintig tot vijfentwintig meter. Over de hele lengte komt een fietspad op en langs de dijk.

Het ontwerp van de dijk is niet alleen te zien op de tekeningen in dit artikel, maar ook in een 360 graden-platform. Dat is te zien via deze website of met virtual reality-brillen in het bezoekerscentrum.

Strand dicht

De werkzaamheden zijn op dit moment in volle gang. Het strand is nog eventjes open. Na de Pinksterfeesten wordt ook het strand afgesloten. Eind 2019 is het strand groter en ook wat hoger gelegen.

De versterking en verhoging van de twaalf kilometer lange dijk kost 123,2 miljoen euro. Het is naar verwachting eind 2019 klaar.

