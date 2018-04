Deel dit artikel:











SP vraagt opheldering van minister over AkzoNobel (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De SP in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken over AkzoNobel. Kamerlid Sandra Beckerman wil onder meer weten of Wiebes een reden ziet om de zoutwinning in Oost-Groningen definitief stop te zetten.

Het zoutwinbedrijf staat onder verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Eerder beloofde AkzoNobel dat er geen lekkages in transportleidingen meer zouden zijn. Toch zijn er weer lekkages gevonden. Ook is de omgeving van een aantal lege zoutkoepels vervuild. Trillingen Het SodM wil dat AkzoNobel voor september een degelijk plan heeft voor de aanpak van lege zoutkoepels. In de buurt van een aantal koepels, onder meer bij Winschoten en Heiligerlee, zijn trillingen gemeten. De SP wil van Wiebes weten, wat de zwaarste trilling was en of de oorzaak daarvan wordt onderzocht. Ook wil de partij weten of er nog steeds zout wordt gewonnen door AkzoNobel. AkzoNobel liet eerder al weten dat het de constateringen van het Staatstoezicht 'herkent', en dat het 'blijft werken aan het uitbannen van lekkages'. Lees ook: - SodM geeft AkzoNobel laatste waarschuwing voor onzorgvuldigheden bij zoutwinning (update)

