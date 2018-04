Jeugdig Donar langs BAL in laatste thuisduel voor play-offs

Drago Pasalic houdt de bal net in bezit tegen BAL Weert archief (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben dinsdag ook de laatste thuiswedstrijd van de competitie gewonnen. De Groningers waren voor 3.150 toeschouwers met 84-71 te sterk voor BAL uit Weert.

De ploeg van coach Erik Braal stond bij rust al met vijftien punten voor (46-31) tegen de nummer laatst van de eredivisie. Topscorer aan de kant van Donar was Jason Dourisseau met 20 punten.

Jeugd

De 16-jarige Rienk Mast stond opnieuw in de basis bij Donar. Deze keer maakte hij 15 punten. Sjoerd Koopmans (20) was goed voor 11 punten. Tim Hoeve (19) maakte ook meer minuten dan normaal en kwam niet tot scoren.

Eerste plek

Donar was al zeker van de eerste plek in de eredivisie en begint daardoor op dinsdag 8 mei in eigen huis aan de halve finale van de play-offs (best-of-seven).

New Heroes

Zaterdag speelt Donar eerst nog het laatste competitieduel, in Den Bosch tegen New Heroes.

