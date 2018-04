Hoe wordt het Midden-Groningse afval straks opgehaald?

Het afval moet in heel Midden-Groningen op dezelfde manier worden opgehaald. Dat wil de gemeente.

Het moet trouwens ook: nadat de gemeente afgelopen januari is ontstaan, heeft het nog tot 2020 om tot één beleid te komen.

Op zoek met de inwoners

De gemeente wil samen met de inwoners op zoek naar de nieuwe 'afvalinzamelingsmanier'.

Moeten inwoners het afval straks nog wel scheiden? En gaan mensen betalen per lediging, of krijgen ze een rekening met daarop een vast bedrag per jaar?

Gemeente heeft geen plan klaarliggen

Wethouder Peter Verschuren (SP) vindt het belangrijk juist van inwoners te horen wat zij willen.

'Wat we echt willen voorkomen is dat er al een kant-en-klaar voorstel ligt. We willen weten wat er onder inwoners aan ideeën leeft en wat er technisch mogelijk is.

Zitten mensen daar wel op te wachten?

Toch klinkt het nogal veel. Een enquête, inspiratiebijeenkomsten, publiciteitsacties, een interviewronde, een tweede interviewronde, publicaties in huis-aan-huiskranten én aandacht op de gemeentelijke website: allemaal komt het er om inwoners mee te laten denken.

'Ik denk dat ze graag meedoen', zegt Verschuren. 'Afval gaat iedereen aan. Allemaal zet je je container buiten, iedereen heeft er een mening over. Sommige van de inwoners willen dat het anders wordt, anderen willen dat het hetzelfde blijft. Ik hoop dat mensen hun mening ook gaan geven.'

Inspiratieavonden

En dus kunnen inwoners zich binnenkort laten inspireren over hoe hun afval wordt opgehaald.

Verschuren: 'We beginnen op de inspiratieavonden met een quiz over wat mensen van afval weten. Ook de mensen van de vuilverwerkingsbedrijven zijn er, die kunnen informatie geven.' Er staan ook vuilniswagens buiten, zodat mensen een kijkje kunnen nemen.

1 januari 2020

Nadat de wensen van de inwoners zijn verwerkt, moeten de plannen voor de nieuwe manier van afval inzamelen eind 2018 klaar zijn.

Een jaar later, op nieuwjaarsdag 2020, wordt het afval in heel Midden-Groningen op één manier opgehaald.

Lees ook:

- Wat moet een 'gebiedsregisseur' voor Midden-Groningen doen?

- Bijna één op vijf gft-containers bevat restafval

- Slochteren gaat plastic apart inzamelen