Pekela hoopt op Haagse miljoenen voor aardgasvrije woningen

De gemeente Pekela gaat op miljoenenjacht in Den Haag. Pekela wil vijfhonderd woningen van het aardgas af halen. Daarvoor wordt de financiële hulp ingeroepen van het kabinet.

De gemeente hoopt op een bijdrage van 2,5 tot maximaal 7,5 miljoen euro.

De woningen staan in Boven Pekela, voor een deel in Nieuwe Pekela en in buurtschap Doorsnee. De woningen van het aardgas afhalen is onderdeel van het burgerinitiatief 'Boven Pekela Energieneutraal'.

Verduurzamen

Daarin hebben dorpsbewoners uitgesproken dat zij willen verduurzamen. Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen als het isoleren van een woning, het aanschaffen van een warmtepomp of het aanleggen van zonnepanelen.

Die maatregelen kosten geld, maar het Rijk kan uitkomst bieden. Het kabinet heeft dit jaar negentig miljoen euro beschikbaar gesteld voor zogenaamde 'aardgasvrije proeftuinen'.

Dat zijn wijken van maximaal vijfhonderd woningen die van het aardgas af willen. Het kabinet verstrekt subsidies van vijfduizend tot vijftienduizend euro per woning. In totaal verstrekt het rijk subsidies aan twintig projecten.

Steuntje in de rug

Volgens Coen Oosterveld, inwoner van Boven Pekela en voorzitter van initiatiefgroep Pekela Duurzaam, is het belangrijk dat de bewoners financiële steun krijgen.

'Boven Pekela is uitermate geschikt voor dit project, maar de betaalbaarheid is een probleem voor de betrokken inwoners', aldus Oosterveld. 'Wij hopen dat het Rijk ons hierin wil helpen, want dit is een grote kans voor Pekela, ook voor de leefbaarheid van het dorp.'

Onderbouwing

De subsidie wordt alleen toegekend als de gemeente komt met een goede onderbouwing. Pekela stelt 30.000 euro beschikbaar om dit door een externe partij te laten formuleren, omdat de gemeente naar eigen zeggen niet beschikt over de benodigde specialistische kennis.

Volgens wethouder Jaap van Mannekes wil de provincie Groningen een bijdrage leveren van maximaal tienduizend euro. Hij heeft ook de toezegging gekregen dat er maximaal tienduizend euro wordt bijgelegd uit het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan. Dat is een samenwerkingsverband van zeven Oost-Groninger gemeenten.

Open eindes

De VVD en de PVV hadden het geld liever niet beschikbaar gesteld. De partijen zien nog te veel open eindes in het voorstel.

De aanvraag moet voor 1 juli dit jaar worden ingediend.

