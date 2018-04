Miljoenentekort voor Midden-Groningen: 'Erg zorgwekkende situatie'

De gemeente Midden-Groningen maakt zich zorgen over de oplopende tekorten voor de jeugdzorg. 'Als dit niet wordt opgelost, komen we in ernstige problemen', zegt wethouder Peter Verschuren.

Vorig jaar kwam de gemeente drie miljoen tekort, in 2018 komt het tekort waarschijnlijk uit op vijf miljoen. 'Als de tekorten in 2019 niet zijn teruggedrongen kunnen we die rekening niet meer betalen', zegt Verschuren. 'Dan komen we in enorme problemen.'

Landelijk probleem

Het tekort voor Midden-Groningen staat niet op zichzelf. In het hele land heeft meer dan de helft van de gemeenten problemen om de jeugdzorg te betalen. In onze provincie is het totaal tekort voor alleen 2017 zeker 23,5 miljoen euro.

Lobbyen en bezuinigen

Wethouder Verschuren vestigt zijn hoop op een gezamelijke lobby van de gemeenten in Den Haag voor meer geld. Maar er moet ook worden bezuinigd op de kosten.

'We willen niet drastisch ingrijpen. Jongeren die zorg nodig hebben, moeten die zorg krijgen. Maar aan de andere kant moet het wel betaalbaar blijven', zegt Verschuren.

Hoe besparen?

De gemeente doet onderzoek naar andere besparingsmogelijkheden. 'Dan moet je denken aan jongeren die vier of vijf indicaties hebben en dus ook meerdere hulpverleners. Daar moeten we kritisch naar kijken.' De wethouder denkt alleen daarmee al miljoenen te besparen.

Einde solidariteitsregeling

Bijkomend probleem voor Midden-Groningen is het stoppen van de solidariteitsregeling die gemeenten met elkaar hadden afgesproken. Eerder hielpen gemeenten elkaar om de tekorten te betalen, maar veel Groninger gemeenten hebben aangegeven dat niet meer te willen.

'Dat merken wij flink', zegt Verschuren. 'Onze gemeente leunde erg op die regeling omdat wij relatief veel jeugdhulp moeten verlenen.'

Weg bij het Rijk

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, daarvoor viel het onder het Rijk. De gemeenten krijgen een budget van het Rijk om de zorg te financieren, maar dat is dus niet genoeg. Volgens gemeentelijk zorginkoper RIGG, komt dat omdat er geen goed beeld was van hoeveel jongeren jeugdhulp nodig hadden.



