Van Dijk met Liverpool op koers voor Champions League-finale

Virgil van Dijk heeft zich met zijn club Liverpool een goede uitgangspositie verschaft om de Champions League-finale te bereiken. In de eerste halve finale op Anfield werd AS Roma met 5-2 verslagen.

Het leek lange tijd nog mooier te worden voor de Engelsen die een 5-0 voorsprong namen. In de slotfase knokte Roma zich toch nog terug door twee keer te scoren.

Souverein

De oud-speler van FC Groningen speelde de volledige wedstrijd en leidde de Engelse verdediging souverein. De thuisploeg gaf lange tijd nauwelijks kansen weg en kende in de Egyptenaar Mohamed Salah de absolute uitblinker van de avond met twee goals en drie assists.

Weergaloze Salah

Salah gaf een absolute masterclass weg en scoorde in de eerste helft twee keer op sublieme wijze. In de 35e minuut met een gekruld afstandsschot en tien minuten later met een bekeken stiftje.

Weer beslissend

Ook in de tweede helft was Salah opnieuw beslissend, dit keer met assists op Mané, die er 3-0 van maakte, en Firmino die in de 62e minuut de vierde Engelse treffer maakte. Firmino maakte er met een kopbal ook nog 5-0 van, uit een corner aangesneden door Salah.

Roma komt terug

AS Roma had niets in te brengen, maar Edin Dzeko redde tien minuten voor tijd de Romeinse eer nadat Liverpool-verdediger Dejan Lovren onder een voorzet door ging. De Italianen gingen door en een benutte strafschop van Perotti vijf minuten voor tijd bepaalde de eindstand op 5-2.

Return

De return is zo toch nog interessant en staat gepland voor woensdag 2 mei in Rome. De andere halve finale gaat tussen het Bayern München van Arjen Robben en Real Madrid. De heenwedstrijd is woensdagavond in München.

