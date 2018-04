Echtpaar Alie en Luit Spijk tegelijk verrast met lintje

Het leek een normale dinsdagavond in Oldenzijl. Het regende, de geur van vers gemaaid gras hing in de lucht en het begon al een beetje donker te worden. De 65-jarige Luit Spijk dacht 'gewoon' naar een vergadering te moeten in de kerk.

Tot hij de deur van het koor opendeed. Vrienden, familie en kennissen, iedereen stond op om te applaudisseren.

'Toen ik burgemeester Van Beek zag staan, wist ik hoe laat het was. Ik was compleet ontroerd, echt even emotioneel. Ik wist hier niks van', vertelt een ontdane Luit.

Complot

Zijn vrouw Alie Spijk-Van de Pol (64) zat in het complot, maar wist niet álles. Toen burgemeester Marijke van Beek vertelde dat ook de vrouw des huizes zo veel goed (vrijwilligers)werk heeft gedaan en nog altijd doet, mocht ook zij naar voren komen.

Alie: 'Ik wist ervan dat Luit gedecoreerd zou worden. Hij moest vergaderen en dit was een mooie gelegenheid om hem onbevangen naar binnen te loodsen. Maar toen ik allemaal mensen zag die ik niet had uitgenodigd, begonnen er wel alarmbellen te rinkelen.'

Alie en Luit Spijk uit Roodeschool zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 'Het zijn fantastische mensen die veel betekenen voor de samenleving. Ze hebben dit meer dan verdiend', zegt burgemeester Van Beek van Eemsmond.

Kerk en dorp

Luit heeft ruim dertig jaar gewerkt bij de Rabobank en was bij veel verenigingen penningmeester, waaronder voetbalvereniging Corenos in Roodeschool.

Alie is vooral in de politiek actief. Sinds 2002 als raadslid en nu als fractievoorzitter van het CDA in Eemsmond. Ook hebben beiden veel betekend voor hun dorp en voor de kerk.

Borrel

Het echtpaar heeft een druk leven gehad: 'We moesten alles goed plannen, elke week trokken we de agenda. Maar we dronken ook graag even een borrel, als Alie bijvoorbeeld thuiskwam na een raadsvergadering. Gewoon lekker kletsen', vertelt Luit.

Nu gaan Alie en Luit 'Drentenieren', kortom genieten van de rust. Ze verhuizen in september naar hun nieuwe woning in de kop van Drenthe.