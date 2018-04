Braal: 'We speelden voor de fans'

Donar-coach Erik Braal had na de overwinning tegen BAL (84-71) genoten van het publiek én zijn jonge spelers.

'We hadden in de kleedkamer afgesproken dat we het hier voor zouden doen. De fans hebben ons tijdens dit seizoen steeds ongelooflijk gesteund, in een prachtige atmosfeer.'

Den Bosch-uit

Er rest de Groningers in de reguliere competitie alleen nog de uitwedstrijd tegen New Heroes Den Bosch, aanstaande zaterdag 28 april. Voor Donar staat er niets meer op het spel, Den Bosch strijdt nog voor de tweede plaats.

Mooie clashes

'Tegen Den Bosch hoeven we niet gemotiveerd te worden', aldus Braal. 'Zij gaan gewoon proberen om van ons te winnen. Dat zijn mooie clashes die bij de sport horen. We willen het seizoen winnend afsluiten.'

Fris in het hoofd

Na dit duel is Donar vrij tot 8 mei. 'We hebben echt vrij, dus we gaan wel een paar dagen de benen strekken en even niet met basketbal bezig zijn. Dat zal drie dagen duren. Daarna is het belangrijk om vooral ook weer fris in het hoofd te worden om zo de play-offs goed te starten', vertelt Braal.

Lees ook:

- Jeugdig Donar langs BAL in laatste thuisduel voor play-offs