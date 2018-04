Automobiliste dodelijk ongeval Lauwersoog staat voor de rechter

Wat een zomerse dag naar Schiermonnikoog had moeten worden, werd in één klap veranderd in een verschrikkelijk drama.

In augustus vorig jaar kwamen een 45-jarige Stadjer en zijn 9-jarige dochter om het leven op de parkeerplaats in Lauwersoog. Ze werden aangereden door een 64-jarige automobiliste uit Haren. Vandaag komt de zaak voor de rechter.

Uitwijken voor bus

De vader liep met zijn dochter Aminga en zoon (8) via de parkeerplaats van het naastgelegen restaurant naar de veerboot. De automobiliste wilde de weg oversteken, maar zag een bus over het hoofd. Ze week uit, zag daarbij de vader en kinderen niet en reed ze aan.

In ziekenhuis overleden

Vader was op slag dood. Dochter Aminga ging met de traumahelikopter mee naar het UMCG. Daar werd voor haar leven gevochten. Twee dagen later overleed ze aan haar verwondingen.

De 8-jarige zoon mocht na een kort verblijf het ziekenhuis weer verlaten.

Misdrijf?

De politie had geen aanwijzingen dat er opzet in het spel is. Maar het kan de automobiliste wel worden verweten dat ze de vader en kinderen over het hoofd zag. Het is daarom de vraag of Harense, die na het ongeluk in shock was, daarmee een misdrijf heeft gepleegd.

