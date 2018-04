Honden bij het Gieterbos vergiftigd door onbekend middel

Hondenbezitters opgepast: verschillende viervoeters die afgelopen dagen in het Gieterbos losliepen zijn met vergiftigingsverschijnselen bij de dierenarts beland.

Vooralsnog hebben alle honden de vergiftiging overleefd. Maar zeker is dat niet, want een van de honden is er zeer slecht aan toe. Dat vertelt Iris Erkelens van jachthondentraining van Aa en Hunze aan RTV Drenthe.

'Een cursist vertelde mij dat haar hond daar gisteren ook gelopen heeft en dat het maar de vraag is of die het redt.'

'Het kan van alles zijn'

Het is niet bekend wat de honden daar binnen hebben gekregen. 'Dat kan van alles zijn', zegt Erkelens, die daar regelmatig traint met de honden.

'Misschien hebben ze bijvoorbeeld paardenpoep gegeten, waar ontwormingsmiddelen inzitten. Dat is erg slecht voor de honden. Het is dus in ieder geval belangrijk je hond goed in de gaten te houden.'