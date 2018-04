Vandalen dwarsbomen rondvaart voor goede doel: 'Het hele spul is vernield'

Het is een flinke streep door de rekening van Bart en Jantje Kloosterhuis uit Veendam: vandalen hebben de sluis Westerverlaat vernield waardoor hun geplande rondvaart voor het goede doel aangepast moet worden.

Het plan was om op 6 mei met zoveel mogelijk boten een tocht te maken om geld op te halen voor Samenloop voor Hoop Oldambt en KWF Kankerbestrijding.

Bij de sluis zou een show worden gegeven door zweef- en modelvliegers. Die show kan nu niet doorgaan, omdat de route verlegd moet worden.

Vandalen komen terug

'Vorige week kreeg ik een telefoontje van de wethouder dat de sluis vernield was', vertelt Bart Kloosterhuis namens Team LoveLy. 'Dan is het wel even: pats, boem, geen rondvaarboot erdoor.'

Bart heeft nog contact gelegd met het waterschap die mee wilde denken aan een noodoplossing, alleen wordt dat al snel gedwarsboomd.

Kloosterhuis: 'Maandmorgen kregen we bericht van het waterschap en toen bleek dat de vandalen weer hadden toegeslagen. Nu was de noodoplossing ook niet mogelijk. Het hele spul is vernield.'

Een uniek evenement

De route wordt nu gewijzigd en dat is een streep door de geplande luchtshow.

'Zweef- en modelvliegers op één veld die een show geven voor mensen op de boot', vertelt Kloosterhuis. 'Het was een uniek evenement geworden.'

Alternatief plan

Toch laat de organisatie zich niet uit het veld slaan: 'Even nadenken, even slikken en weer door. We hebben een nieuwe route gevonden.'

De tocht gaat nu noodgedwongen naar Midlaren en dan stappen de mensen in een bus die ze terugbrengt naar Veendam.

'Zij hielp ook altijd mee'

Team LoveLy laat zich dus niet uit het veld slaan. Dat heeft ook te maken met de reden waarom ze deelnemen aan de Samenloop voor Hoop Oldambt.

Zij stond ook altijd voor anderen klaar, hoe ziek ze ook was: ze hielp mee Bart Kloosterhuis

'In 2016 liep onze dochter nog mee in Hoogezand. In september 2016 is ze overleden. Zij stond ook altijd voor anderen klaar, hoe ziek ze ook was: ze hielp mee.'

'Sluit je aan!'

Bart en Jantje hopen dat nog veel mensen zich nog aansluiten bij de alternatieve boottocht.

'Dan kunnen we laten zien dat zulke vandalen zo'n prachtig evenement niet kapot kunnen krijgen', aldus Bart Kloosterhuis.

