Koning opent De Ploeg-tentoonstelling in Groninger Museum

Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag 25 mei de overzichtstentoonstelling 'Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928' in het Groninger Museum.

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg oprichtte.

Van Gogh

De tentoonstelling richt zich op het culturele klimaat in Groningen aan het begin van de twintigste eeuw, waarbinnen De Ploeg is ontstaan. Het museum toont belangrijke werken van onder anderen Jan Wiegers, Jan Altink, Johan Dijkstra en Hendrik Nicolaas Werkman. De tentoonstelling bevat ook werken van Vincent van Gogh en Ernst Ludwig Kirchner die beiden van invloed zijn geweest op de artistieke ontwikkeling binnen De Ploeg.

Afzetten tegen gevestigde schilders

De kunstenaars van De Ploeg zetten zich af tegen negentiende-eeuwse idealen, oude tradities en het traditionele werk van gevestigde schilders als Jozef Israëls en Hendrik Willem Mesdag. Geïnspireerd door het expressionisme kenmerken werken van de kunststroming zich door felgekleurde landschappen, dynamische stadsgezichten en karakteristieke portretten.

Stichting 100 jaar De Ploeg organiseert het gehele jaar diverse activiteiten in de stad en de provincie Groningen, zoals muziekvoorstellingen, symposia en wandelroutes. De overzichtstentoonstelling in het Groninger Museum is van 26 mei tot en met 4 november 2018 te zien.

Lees ook:

- Expositie over De Ploeg toont nog nooit eerder geëxposeerde werken

- 'Ik kan me niet voorstellen dat er Groningers zijn die nog nooit van De Ploeg gehoord hebben'