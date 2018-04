Deel dit artikel:











Politie pakt potloodventer (23) op in Stad (Foto: Archief (RTV Drenthe))

De politie in Groningen heeft dinsdagmiddag een 23-jarige potloodventer in de boeien geslagen in Stad.

De man viel mensen lastig aan het Wouter van Doeverenplein. Agenten kregen de man niet zomaar te pakken: hij vluchtte door verschillende steegjes. Dankzij een tip van een oplettende buurtbewoner kon de potloodventer worden ingerekend.