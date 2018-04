Deel dit artikel:











Hoe wordt het weer op Koningsdag? De koningin met een paraplu (archief) (Foto: ANP / Koen Suyk)

Het lijkt Koningsdag droog te blijven in Groningen, dat is de voorspelling van weerman Piet Paulusma. Er is zelfs wat kans op zon.

'Ik denk dat het tot de avond wel droog blijft', zegt Paulusma woensdagmorgen. 'Ik heb dat al eerder gezegd, maar ik blijf daar bij.' 'Oranje zon' Het wordt volgens de weerman zo'n 14 tot 15 graden en de zon kan zich geregeld laten zien. 'Laten we het houden op een oranje zon', lacht Paulusma. 'En er is een niet al te sterke wind, dan voelt het ook nog wat warmer aan. Het ziet er dus keurig uit.'