Holland Casino keert nog dit jaar terug naar Stad

Een tijdelijke vestiging van Holland Casino moet nog voor het einde van het jaar open gaan in Stad. Over de locatie van die vestiging komt nog voor de zomer duidelijkheid.

Dat bevestigt woordvoerster Sabine Dumoulin.

Drie locaties

'We zijn met drie locaties bezig en met één daarvan ziet het er heel goed uit. Daar kunnen we sowieso voor de zomer duidelijkheid over geven", aldus Dumoulin.

'Zoals het nu lijkt kunnen we dan voor het einde van het jaar een tijdelijke vestiging openen.'

'Graag terug naar Groningen'

Of die tijdelijke vestiging in het centrum van de stad verrijst of juist aan de rand, kan Dumoulin niet zeggen.

'In elk geval in de stad Groningen. Daar was een tijdje geleden ook een discussie over, maar niet bij ons. We willen heel graag terug naar Groningen. Hoe eerder die nieuwe vestiging open is, hoe beter.'

Drie permanente opties

Ook de gesprekken over een permanente vestiging in Stad lopen nog, stelt Dumoulin. Eén van de opties is om het casino opnieuw te bouwen aan het Gedempte Kattendiep, waar het oude pand in augustus vorig jaar afbrandde.

Het terrein van het afgebrande casino aan het Kattendiep is één van de opties. Daarnaast zijn er nog twee andere locaties in beeld.

