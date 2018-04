Koningsdag in Groningen: dit moet je weten

Vrijdag komt de koninklijke familie naar Groningen om Koningsdag te vieren. Wij geven je een overzicht van alles wat je moet weten. Of je nu in Stad op bezoek gaat, er al woont of alles van een afstandje wilt volgen.

Route en programma

De route start om 11:00 uur in de Prinsenhof en eindigt rond 13:00 uur op de Vismarkt.



Er is een uitgebreid programma voor de koninklijke familie. In 1.1180 meter zien ze van alles. In dit overzicht leggen we alles uit.

Wil jij alvast verkennen waar je langs de route wilt staan? Bekijk de route vanuit 'first person' hieronder.

Ik wil naar Stad

Heel gezellig natuurlijk, maar je bent niet de enige. Burgemeester Den Oudsten verwacht in totaal zo'n 60.000 á 80.000 mensen in de hele binnenstad.

De gemeente heeft een handige video gemaakt met de belangrijkste punten om rekening mee te houden.



Ik wil kijken bij de route

Langs de route kunnen ongeveer 30.000 mensen de koninklijke familie begroeten. Wees dus op tijd voor een (goed) plekje. Verder is het handig om de volgende dingen te weten:



Arriva en Qbuzz zetten extra bussen in. Dat begint al de avond ervoor en bussen rijden ook extra lang door. Ook zijn er meer en langere treinen van Arriva.



Langs de route staan doventolken, dat is een primeur.



Als je met de auto komt, kun je de binnenstad niet in. Er is een autoverbod en het centrum is afgesloten met slagbomen en zandzakken. Een aantal parkeergarages is ook gesloten.



Je wordt goed in de gaten gehouden, want langs de hele route staan extra camera's.



Er wordt ook geprotesteerd langs de route door het Republikeins Genootschap. Je zult dus niet alleen maar fans zien.



Je eigen drank meenemen in glas of blik naar het centrum mag niet. Dat moet je inleveren en je kunt een boete krijgen.

Als je in Stad woont

Dan zal je merken dat een aantal dingen net even anders gaat. Het is niet alleen druk, maar er zijn ook maatregelen.



De bruggen in Stad worden op Koningsdag niet bediend.



De winkels langs de route zijn niet open vandaag.



Je fiets stallen in de stad is een stuk lastiger, want veel fietsenrekken zijn verwijderd. Er zijn langs de rand van het centrum wel extra fietsenrekken geplaatst.



Vanaf donderdagavond 19:00 uur mag je met een auto of motor een groot deel van het centrum niet meer in. Je fiets parkeren kan vanaf 18:00 uur al niet meer in het centrum.



De vrijmarkt is dit jaar in het Noorderplantsoen en niet langs de singels. Er is ook een kindervrijmarkt in de Westerhaven.

Het blijft wel droog

Met welke reden je ook in de stad bent: het lijkt droog te blijven, volgens Piet Paulusma. Je paraplu kun je dus thuislaten (maar neem het ons niet kwalijk als er wel een bui valt...).

Ik wil het alleen volgen

Dat kan natuurlijk bij RTV Noord! Wij doen uitgebreid verslag en hebben daarbij een prachtige plek gevonden: het dakterras bij Cappuvino aan de Vismarkt.

Online

De hele dag blijf je op de hoogte met artikelen, video's en een uitgebreid liveblog. Natuurlijk kun je via onze site of app ook de streams van radio en tv volgen. Alles is makkelijk terug te vinden op www.rtvnoord.nl/koningsdag.

Op onze Facebookpagina doen we ook live verslag vanuit het centrum, maar ook vanuit de rest van de provincie. Trouwens, je kunt op Facebook ook je profielfoto pimpen met een leuk kader met MoiMajesteit!

TV Noord

Vanaf 06:00 uur kun je kijken naar Radio Noord vanuit het centrum. Hierbij zie je ook beelden van verslaggevers in het centrum die de voorbereidingen volgen.

Vanaf 10:00 uur start ons programma met een vooruitblik op het bezoek. We zenden het bezoek zelf ook live uit, dus je kunt de afstandsbediening laten liggen. Als dat afgelopen is, blikken we gelijk terug, ook met mensen die de koninklijke familie hebben gesproken. Na ongeveer 14:00 uur is Radio Noord weer te zien met ook weer live verslaggevers.

Om 18:00 uur komt Noord Vandaag live uit het centrum met een uitgebreide terugblik met beelden, hoogtepunten, gasten, interviews en meer. Een goede kijktip dus.

Radio Noord

We zenden van 06:00 tot 18:00 uur live uit vanuit het centrum. Karel Oosterhuis en Edwin in 't Veld presenteren tot 09:00 uur, Babette Alma en Edwin Pasveer van 09:00 tot 16:00 uur en Niiwino Geertsema van 16:00 tot 18:00 uur.

We schakelen de hele dag met verslaggevers in de stad en in de provincie. De beelden daarvan zijn ook te zien op TV Noord.

Doe mee met #moimajesteit

Ga je zelf naar Stad en dompel je je onder in het oranje feestgedruis? Post dan je berichten op social media met #moimajesteit. Wij nemen het dan misschien mee in het liveblog of op TV.

Lees ook:

- Alles over Koningsdag op onze speciale pagina