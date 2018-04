Stadsmuzikant Joost Dijkema presenteert protestlied over aardbevingen

Bijna een jaar geleden werd hij uitgeroepen tot stadsmuzikant van Groningen en op de valreep voldoet hij aan een van de weinige eisen die aan die titel zijn verbonden: tenminste één keer per jaar een lied maken over Groningen.

Zanger-gitarist Joost Dijkema is de tweede stadsmuzikant van Groningen en volgde in mei 2017 straatmuzikant Moti op.

Protestlied

Als stadsmuzikant presenteert hij vandaag een lied over zijn Groningen. 'Another Earthquake' heet het en het is inderdaad een protestlied. 'Ik heb nog nooit een protestlied geschreven en ik wou iets doen dat dicht bij huis lag,' vertelt de zanger-gitarist. 'Het moest ook een lied worden met iets wat mensen hier begrijpen.'

Lekker bij de warme kachel

'Another Earthquake' gaat, zoals de titel al zegt, over de aardbevingen in Groningen. 'Het lied wijst de vinger in eerste instantie naar degene die voor de bevingen gezorgd hebben, maar aan het eind van het liedje zing ik: 'Allemaal leuk en aardig, maar ik heb wel lekker lang bij de warme kachel kunnen zitten'', aldus Dijkema.

Analoge studio in Nieuwe Pekela

Het lied is opgenomen in de Twang Wolf Recording Studio in Nieuwe Pekela. Die volledig analoge studio wordt gerund door vader en zoon Hannemann. Zoon Hanneman kennen we ook als zanger die onlangs nog een hit scoorde met het lied 'Josie, Don't Stop Dreaming'. 'Ik ben ongeveer vijftien jaar geleden begonnen met verzamelen van analoge apparatuur', zegt Hannemann. 'Ik was toen net in een studio in Hamburg geweest waar ze ook alleen met ouderwetse apparatuur werkten. Ik vond dat geweldig klinken. Ik ben toen samen met m'n vader gaan verzamelen en restaureren en nu is het een complete studio.'

Dijkema nam ook zijn debuut-album Sacred Revelations op in de studio in Pekela en inmiddels zijn er plannen om hetzelfde te doen met zijn volgende plaat. Op 'Another Earthquake' wordt Joost Dijkema begeleid door Djimmer Vos (bas), Marcel Wolthof (drums) en Lior van t Hof (gitaar). De nieuwe single is vanaf vandaag onder meer te beluisteren op Spotify en YouTube.

