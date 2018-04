Lopend Vuur: De elektrische fiets is een gevaar op de weg

E-bikes in de fietsenzaak (Foto: RTV Noord/Mario Miskovic (archief))

Ongelukken met elektrische fietsen eisen steeds meer levens. Blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vorig jaar overleden 57 mensen door een ongeval met een elektrische fiets; het jaar ervoor waren dat nog 40 mensen. Volgens het CBS zijn de meeste slachtoffers ouderen.

E-bikes en speed pedelecs

Onder elektrische fietsen rekent het CBS twee categorieën fietsen. Dat zijn e-bikes die de berijder tot 25 kilometer per uur ondersteunt en speed pedelecs, waar je tot 45 kilometer per uur mee kunt fietsen.

Op de fietspaden en de wegen zie je de elektrische fiets steeds vaker. Dat kan wel eens voor problemen zorgen bij het overige verkeer. Ons Lopend Vuur van vandaag is daarom:

Praat mee!

Is de e-bike geen gevaar, maar een speed pedelec wel? Moet iedereen verplicht een helm dragen? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

