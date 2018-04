Extra geld voor veiligheid 'dodenwegen' wordt in bermen gestopt

Het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt om 'dodenwegen' veiliger te maken, gaat in Groningen vooral naar de aanpak van bermen.

Dinsdag maakte het kabinet bekend vijftig miljoen euro te steken in gevaarlijke N-wegen (niet-autosnelwegen).

Voertuig in de berm

'Ook in onze provincie constateren wij dat veel ongelukken op deze wegen ontstaan, doordat voertuigen in de berm terechtkomen', laat woordvoerder Jan van der Meide namens de provincie weten.

Drie dodenwegen

Drie provinciale wegen in Groningen zijn onlangs aangemerkt als 'gevaarlijk'. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws in samenwerking met de TU Delft. Het gaat om de N962 van De Groeve naar Kiel-Windeweer, de N972 van Oude Pekela naar Winschoten en de N979 van Leek naar Haulerwijk.

Of dit ook de wegen zijn waar extra geld naartoe gaat, kan Van der Meide niet zeggen. 'Het besluit is net bekendgemaakt; nu gaan we inventariseren hoe we het geld kunnen besteden.'

Op dit moment wordt de N996 aangepakt van de aansluiting met de Eemshavenweg tot Garrelsweer. Binnenkort is het de beurt aan de N388 bij Zoutkamp.

