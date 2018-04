Zorgen over parkeerproblemen in Lauwersoog

De gemeenteraad van De Marne vreest parkeerproblemen in Lauwersoog. De bouw van een nieuw Wadden Werelderfgoedcentrum staat daar gepland.

In het nieuwe gebouw komen een zeehondenopvang, een restaurant en hotel. De verwachting is dat het Werelderfgoedcentrum 150.000 bezoekers per jaar zal trekken.

Verkeersdruk

Hierdoor neemt de verkeersdruk met tien procent toe op de provinciale weg N361. Ook zijn er 409 extra parkeerplekken nodig. 'Wij maken ons zorgen over deze parkeerplekken', zegt VVD-fractievoorzitter Johan van der Vis. Het is namelijk nog niet duidelijk waar deze komen.

Oplossing in de maak

'We zijn hier al langere tijd mee bezig. Er zijn diverse mogelijkheden en terreinen waar een parkeerterrein gerealiseerd kan worden', vertelt wethouder Anne Marie Smits (GroenLinks). Die terreinen kunnen volgens haar ook buiten de haven liggen. Bezoekers worden dan met pendelbusjes vervoerd. Ook wordt gekeken of op de bestaande parkeergarage een derde parkeerdek kan komen.

'Een definitieve oplossing is er nog niet. Daar zijn we druk mee bezig', zegt Smits. Op 15 mei is er een bijeenkomst in restaurant Schierzicht voor belangstellenden. Daar wordt dan ook over de parkeergelegenheden gesproken.