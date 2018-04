In beeld: Groningse etalages kleuren oranje

Vlaggetjes, oranje T-shirts, slingers, foto's van het koningspaar en glazen met oranjebitter. De etalages in de binnenstad van Groningen kleuren al aardig rood, wit, blauw en oranje.

Wij hebben de verschillende uitgedoste etalages voor je op een rij gezet.

Heb jij nog geen (feest)outfit voor vrijdag? In de stad zijn genoeg leuke oranje accessoires te krijgen, zoals bij de Firma Mulder en Confetti.



'Dress up for our King.' Ook bij deze kledingzaak aan de Herestraat kan je op een vorstelijke manier gekleed de deur uit.



Bij Expresso vind je de kers, nee, de kroon op de taart voor je oranje outfit.







Tijdens Koningsdag zal RTV Noord de hele dag live uitzenden vanaf het dak van de Cappivino. En dat is toch duidelijk te zien?



Bij oranje kleding horen ook goede schoenen. Zo staan bij schoenwinkel Schuurman Schoenen gympen met rood-wit-blauwe veters.



Ook voor de kleinsten zijn leuke rood-wit-blauw of oranje outfits te krijgen.



Wil je niet te uitbundig gekleed, maar toch wel een beetje in de oranje sfeer? Bij By Oni kun je stijlvolle kleding vinden.



Bij Koningsdag hoort natuurlijk een drankje. De oranjebitter staat bij Bonne Saucisse al klaar voor het koningspaar.



Bij Toet is de hele route is nagebouwd in toetjes en koekjes, maar helaas gaat de route met het koningspaar hier niet langs... Toch zonde als je bekijkt hoeveel lekkers er klaar staat.



Toegegeven: niet alle winkeliers in de stad haken in op de gekte die op Koningsdag wordt verwacht. Misschien is dat omdat sommige winkels moeten sluiten in verband met het bezoek van de koninklijke familie, of voelen ondernemers er niet voor hun winkel speciaal voor aanstaande vrijdag op de schop te gooien.

Hoe dan ook kan de koninklijke familie een warm, oranje welkom verwachten met versierde etalages en naar verwachting zo'n 60.000 á 80.000 oranjefans in de hele binnenstad.

