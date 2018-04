Dertien procent meer passagiers voor vliegveld Eelde in eerste kwartaal

Via Groningen Airport Eelde zijn in het eerste kwartaal van dit jaar dertien procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat maakte de luchthaven woensdag bekend.

In totaal zijn er de afgelopen drie maanden 37.877 passagiers van of naar Groningen Airport Eelde gereisd.

Verdubbeling op vluchten Lanzarote

De groei is volgens Groningen Airport Eelde te danken aan een goede bezetting op de lijnvluchten naar Londen, Kopenhagen en Gdansk. Het sterkst is de passagierstoename op de chartervluchten naar Gran Canaria en Lanzarote. Het passagiersaantal op vluchten naar Lanzarote is zelfs verdubbeld.

Capaciteit verhoogd

De luchthaven meldt verder dat de capaciteit vanaf Eelde in het tweede kwartaal flink is verhoogd. Er wordt drie keer per dag naar Londen gevlogen, twee keer per dag naar Kopenhagen en dagelijks naar München. Ook zijn de bestemmingen Nice en Ibiza toegevoegd aan het zomeraanbod en Tenerife aan het winteraanbod.

