Groninger ondernemer aangehouden voor faillissementsfraude

De politie heeft dinsdag een 54-jarige inwoner van Groningen aangehouden op verdenking van faillissementsfraude.

De curator, die zowel het privé als zakelijke faillissement van de Groninger afhandelde, deed onlangs aangifte. Hij had namelijk het sterke vermoeden dat de man schuldeisers benadeelde door geld te onttrekken uit de failliete boedel.

In eigen zak

Na de aangifte startte de politie een onderzoek. Financiële rechercheurs ontdekten dat de Groninger verschillende constructies had bedacht om geld te verdienen. Deze inkomsten behoorden echter bij de boedel en hadden gebruikt moeten worden om de schuldeisers te betalen. Door het geld in eigen zak te steken, benadeelde de Groninger zijn schuldeisers.

Strafrechtelijke vervolging?

De ondernemer is inmiddels gehoord. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Het is aan het Openbaar Ministerie om een beslissing te nemen over de eventuele strafrechtelijke vervolging van de Groninger.