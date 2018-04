OM: Veroorzaakster van dodelijk ongeval bij Lauwersoog moet werkstraf krijgen

Tegen de 64-jarige vrouw uit Haren die ervan wordt verdacht een dodelijk ongeluk bij Lauwersoog te hebben veroorzaakt, is een werkstraf van tweehonderd uur geëist. Daarnaast moet zij een voorwaardelijke rijontzegging van twee jaar krijgen.

De zaak diende woensdag bij de rechtbank.

Vader en kind overleden

Het ongeluk gebeurde in augustus vorig jaar op een parkeerplaats bij een restaurant tegenover de veerboothaven naar Schiermonnikoog. De vrouw reed met haar auto een 45-jarige vader en zijn twee kinderen aan. De vader overleed ter plekke, zijn 9-jarige dochter twee dagen later in het ziekenhuis.

Het jongetje van 8 liep enkele verwondingen op en kon het ziekenhuis na een kort verblijf verlaten.

Uitwijken voor bus

De Stadjers wilden met de boot van half één naar Schiermonnikoog. De vrouw uit Haren ook. Ze kwam vanaf het parkeerdek, maar die was vol. Daarom wilde ze naar de parkeerplaats aan de overkant van de provinciale weg.

Bij het kruispunt naast het parkeerdek moest de Harense uitwijken voor een bus die ze niet had gezien. Ze reed rechtdoor de parkeerplaats op van het restaurant. Bij die manoeuvre schepte ze de vader en twee kinderen.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de vrouw zeer onoplettend heeft gereden, waardoor ze een zwaar verkeersongeval veroorzaakte.

'Ik voel de pijn'

Het ongeval heeft voor iedereen gevolgen gehad, zei de advocate van de vrouw tegen de rechtbank. De Harense kampt sindsdien met een stressstoornis. De vrouw verkeerde na het incident in een shock. Het incident kan haar niet worden aangerekend, vindt de advocaat, omdat de wagen door de snelheid onbestuurbaar werd.

Tijdens het laatste woord zei de Harense: 'Het spijt mij vreselijk. Ik wou dat ik de klok kon terugdraaien. Ik voel de pijn van de nabestaanden en wat zij doormaken.'

De uitspraak is over twee weken.

