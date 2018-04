Toch huiswerkbegeleiding voor alle minima in Westerwolde

De gemeente Westerwolde kiest er toch voor om huiswerkbegeleiding te vergoeden voor alle kinderen van wie de ouders een laag inkomen hebben. Dat bevestigt wethouder Wietze Potze (PvdA).

Potze laat een pilot voor huiswerkbegeleiding op de RSG Ter Apel doorgaan, maar stelt daarnaast 12.000 euro beschikbaar voor leerlingen die elders huiswerkbegeleiding nodig hebben. Deze leerlingen moeten in Westerwolde wonen, maar mogen bijvoorbeeld wel in Emmen naar school gaan.

Driehonderd euro

Leerlingen die voor de huiswerkbegeleiding in aanmerking komen, kunnen driehonderd euro van de gemeente krijgen. Ouders mogen daarvoor maximaal 120 procent van het wettelijk minimum verdienen, zegt Potze.

Hoeveel leerlingen er mee gaan doen weet Potze niet, al is er ruimte voor maximaal veertig budgetten.

'Op zich super'

Carla Boode die voor de komst van gratis huiswerkbegeleiding heeft gelobbyd, baalde er eerder van dat de gratis huiswerkbegeleiding er alleen zou zijn voor leerlingen van het RSG in Ter Apel. Ze vindt het 'op zich super' dat leerlingen die niet op de RSG zitten, ook een vergoeding kunnen krijgen. 'Wel is het jammer dat het naar gelang van inkomen is', zegt Boode. 'Leerlingen van ouders die net iets te veel verdienen krijgen nu geen vergoeding, terwijl ze het eigenlijk wel nodig hebben.'

Lees ook:

- Raad morrend akkoord met pilot huiswerkbegeleiding

- Gratis huiswerkbegeleiding? 'Discriminatie!'

- Pilot huiswerkbegeleiding van start in Ter Apel