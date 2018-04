Politie rolt 's werelds grootste DDoS-netwerk op, invallen in Scheemda en Zuidlaren (update)

De politie heeft woensdag een woning in Scheemda en in Zuidlaren doorzocht in de jacht op 's werelds grootste DDoS-website.

Volgens de Groningse politie zijn computers, laptops en telefoons in beslag genomen.

De actie is onderdeel van 'Operation Power Off' waarbij de cybercriminele website Webstresser.org is opgerold. Daarbij is samengewerkt met verschillende internationale politie-eenheden.

DDos-aanvallen kopen

Op de website konden klanten tegen lage prijs een DDoS-aanval (Wikipedia) kopen. Daarmee kan een website of een dienst platgelegd worden door er grote hoevelheden verkeer op af te vuren.

Volgens de politie werd webstresser.org ook gebruikt om 'vitale infrastructuur' aan te vallen.

Aanhoudingen en invallen

Dinsdag en woensdag zijn vier vermoedelijke beheerders van de site in Servië en Kroatië opgespoord. Ook in Canada en het Verenigd Koninkrijk werden acties ondernomen.

In Hilversum is dinsdag een woning doorzocht, omdat men vermoedde dat daar een beheerder woonde.

In Noord-Nederland zijn woensdag op een gecoördineerd tijdstip woningen bezocht in Scheemda, Zuidlaren, Emmen, Zwaagwesteinde en Leeuwarden.

Update:

In totaal zijn zes mensen als verdachte aangemerkt, maar in afwachting van het onderzoek deze zijn nog niet aangehouden.

'Grootste stresser ter wereld'

De politie zegt dat met het neerhalen van webstresser.org de grootste en bekendste stresser ter wereld buitenspel is gezet.

'Niet alleen zijn de administrators gearresteerd, maar ook gebruikers zullen vervolgd en aansprakelijk gesteld worden voor schade', zegt Gert Raas, hoofd High Tech Crime van de politie.

'Laat dit een waarschuwing zijn aan ieder die wil DDoSsen. Doe het niet, want door opsporing van de DDoS-dienst de-anonimiseren we je, bezorgen je een strafblad en stel je slachtoffers in staat hun schade op jou te verhalen.'

