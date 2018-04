Deel dit artikel:











Grondeigenaar verbaasd over gang van zaken rondom melkfabriek Bedum De melkfabriek in Bedum (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) De uitbreidingsplannen (Foto: Friesland Campina)

De uitbreiding van de melkfabriek in Bedum is nog niet in kannen en kruiken. Het zuivelconcern heeft plannen voor nieuwbouw maar bezit nog niet alle benodigde grond daarvoor. De grondeigenaar zit met vraagtekens.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

De mogelijke uitbreiding moet op grond van de familie Bos plaatsvinden. De fabriek wil daar twee vijftig meter hoge poedertorens bouwen. Rien Bos heeft al maanden niks meer gehoord. Glijbaan 'Ik vind het een heel bijzondere gang van zaken. Hoe zou de directeur van het zuivelconcern het vinden als er een grote glijbaan in zijn tuin gepland staat en hij er niks vanaf weet en er niet bij betrokken wordt?', zegt Bos. Friesland Campina laat weten dat de gemeente bezig is de grond aan te kopen. Volgens een woordvoerder zijn er vele gesprekken in het verleden geweest tussen de fabriek en de grondeigenaar. Die zijn op niks uitgelopen. Grond voor een prikkie 'Er zijn inderdaad gesprekken geweest, maar die verliepen heel vreemd. Een bemiddelaar bleek een dubbele pet op te hebben en in dienst te zijn van de fabriek. Er is toen geen goede grondprijs geboden', vertelt Bos. 'Daarna hebben we niks meer van ze gehoord. We zijn nog steeds bereid de grond te verkopen, maar voor een eerlijke prijs'. Onteigening niet aan de orde De grond heeft nu nog een agrarisch doel. De gemeente is bezig met het veranderen van de bestemming zodat Campina daar kan uitbreiden als ze dat willen. De gemeente laat weten dat er gesprekken lopen met de grondeigenaar. En dat eventuele onteigening vooralsnog niet aan de orde is. Bos vindt het gek dat de gemeente 'voor het karretje' van een bedrijf gespand wordt. Volgens hem zijn er de laatste maanden geen gesprekken meer geweest. Lees ook: - Boterdiep moet wijken voor melkfabriek: geen alternatief mogelijk

