Gaswinning op Koningsdag: 'Onze kans om te laten zien dat we er nog niet zijn'

De rem die op de versterkingsoperatie zit, wordt vrijdag onderwerp van gesprek op Koningsdag. Daar is burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum naar eigen zeggen van overtuigd.

Rodenboog is vrijdag 'sidekick' op de Grote Markt. Daar worden onder meer de gevolgen van de gaswinning onder de aandacht gebracht van de koninklijke familie en de rest van Nederland. Het komt niet vaak voor dat zo'n beladen en serieus onderwerp in het feestprogramma wordt gepast.

Hopeloos onderwerp

'Het is natuurlijk een hopeloos onderwerp', zegt Rodenboog. Maar de gaswinning kan volgens hem en de organisatie niet missen in het totale programma. 'We zien in de rest van Nederland dat er wordt gedacht dat het probleem is opgelost nu we gaan stoppen met de gaswinning. Dit is onze kans om te laten zien dat we er nog lang niet zijn.'

Emoties lopen hoog op

Dat de versterking van een deel van de huizen vertraagd wordt, zal volgens de burgemeester dan ook zeker ter sprake komen.

'Er staan op de Grote Markt mensen die al anderhalf of twee jaar in het inspectieprogramma zitten en die nu de melding krijgen dat ze nog langer moeten wachten', zegt Rodenboog. 'Ik denk dat de emoties daar wel hoog op kunnen lopen, want dit kan echt niet. Dat is niet uit te leggen.'

Ramkoers

RTV Noord berichtte dinsdagavond dat Groningen en Den Haag op ramkoers liggen in het versterkingsdossier. De emoties zijn in het laatste overleg zelfs zo hoop opgelopen, dat verschillende personen hebben gedreigd van tafel weg te lopen.

Ik kan me niet voorstellen dat hij daarna in de auto stapt en overgaat tot orde van de dag Albert Rodenboog

De onderhandelaars van het ministerie van Economische Zaken, inclusief de minister, en de lokale overheden en maatschappelijke organisaties hebben nu tijd gekocht omdat ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze komen over een aantal weken op de versterking terug. Maar tot die tijd zitten duizenden mensen in onzekerheid.

Boos en teleurgesteld

'Ik ben daar heel boos en zwaar teleurgesteld over', zegt Rodenboog over de stand van zaken. 'We hebben een goed resultaat bereikt door in 2030 te stoppen met gaswinning, maar die glans raakt heel snel weg. Ik begrijp er echt helemaal niets van.'

De burgemeester benadrukt dat er pas over een aantal jaar gekeken kan worden of de situatie veranderd is. 'We hebben nog altijd een veiligheidsprobleem', zegt hij. 'Je kunt het je mensen niet aandoen om te zeggen: we stoppen even. Het gaat dus niet om veiligheid, maar om geld.'

Politieke rol

Wat het gesprek tussen de gedupeerden en de koning waard is, moet blijken. De koning heeft tenslotte geen politieke rol in Nederland.

'We kunnen hem geen opdracht meegeven, dat klopt', besluit Rodenboog. 'Maar de koning heeft ook zijn netwerk. Ik kan me niet voorstellen dat hij daarna in de auto stapt en overgaat tot orde van de dag.'

