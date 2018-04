Deel dit artikel:











Wiebes gebruikte dividendbelasting als wisselgeld voor gaswinning (update) Minister Eric Wiebes, met gaswinning in zijn portefeuille (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

In de memo die toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes - nu als minister verantwoordelijk voor het gasdossier- tijdens de formatie schreef over afschaffing van de dividendbelasting, legt hij een verband tussen die afschaffing en de aardgaswinning in Groningen.

In ruil voor afschaffing van de dividendbelasting, pleit Wiebes voor het maken van harde afspraken met Shell over de gaswinning, die zouden moeten leiden tot extra belastinginkomsten. Wiebes schreef memo Wiebes schreef op basis van een aantal ambtelijke stukken een apart memo, die door premier Mark Rutte werd gebruikt om in diens rol als VVD-leider te pleiten voor afschaffing van de dividendbelasting. Afspraken gas Indien grote beursfondsen 'definitief voor Nederland zouden kiezen', schrijft Wiebes, moeten afspraken worden gemaakt 'over aanvullende investeringen in Nederland.' Een andere optie die Wiebes oppert is het maken van nieuwe afspraken 'met betrekking tot de aardgaswinning.' De veiligheid van Groningers lijkt te zijn verknoopt met een dikke belastingbonus voor Shell Henk Nijboer - PvdA 'Onfrisse koehandel' De PvdA vindt de link die de VVD en Wiebes leggen tussen de dividendbelasting en het gasbesluit dubieus. 'De veiligheid van Groningers lijkt door middel van onfrisse koehandel door Wiebes te zijn verknoopt met een dikke belastingbonus voor Shell', zegt Kamerlid Nijboer tegen RTV Noord. 'Het kabinet moet ook hierover opheldering geven.' De meeste andere fracties in de Tweede Kamer willen nog niet reageren op dit deel van de memo's. Update: Kamer wil ook Wiebes bij het debat Een meerderheid van de Tweede Kamer wil minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vanaf het begin bij het debat over de gang van zaken rond de afschaffing van de dividendbelasting. De coalitiepartijen vinden het beter om hem er meteen bij te hebben, hoewel de meeste oppositiepartijen het voldoende vonden als Wiebes op de achtergrond beschikbaar zou blijven. Het debat is om 15.00 uur begonnen. Volg hier het debat live. Lees ook: - Blijft gasminister Wiebes overeind in #dividendgate?