Stadjers worden warm gemaakt voor deelauto's

Het stadsbestuur wil Stadjers met een auto gaan verleiden om gebruik te maken van deelauto's.

De stad moet groener en leefbaarder worden en daarom is er minder ruimte voor geparkeerde auto's in de straten van Groningen.



Anders denken

Op dit moment zijn er 70.000 parkeerplekken, dat staat gelijk aan drie keer het Noorderplantsoen. Volgens wethouder Paul de Rook (D66) moet er een 'mindshift' komen als het gaat om het parkeren van de auto in de stad.

'We willen een slimmere manier verzinnen om de auto's te stallen', aldus de wethouder. De ruimte die daarmee vrij komt moet dus ten goede komen aan groen en leefbaarheid.

Parkeervrij bouwen

'Alle nieuwe wijken die we bouwen kennen geen parkeren op straat meer', aldus De Rook. Het Europapark rondom het stadion van FC Groningen is volgens hem daar een mooi voorbeeld van.

Het is de vraag of je je auto voor je huis moet parkeren. We zullen dus alternatieven gaan aanbieden Paul de Rook - Wethouder (D66)

De gemeente wil projectontwikkelaars niet verplichten om ruimte in te tekenen voor parkeerplaatsen. Ondergronds parkeren is de toekomst als het aan de D66-bestuurder ligt.



'Wij snappen prima dat mensen nog met de auto naar de stad komen. Maar het is de vraag of je die auto voor je huis moet parkeren. Wij zullen dus alternatieven gaan aanbieden.'



Regelgeving aanpassen

'Als iemand een appartementencomplex bouwt dan is die ook verplicht om een parkeervoorziening te bouwen. Terwijl dat misschien wel helemaal niet hoeft', gaat De Rook verder.

'Verschillende ontwikkelaars, zoals bij de Oosterhamrikzone, bouwen een complex waarbij ze deelauto's aanbieden. Die bieden dat dus aan zodat er geen parkeerplekken meer nodig zijn.'



Volgens de wethouder voldoet die regeling echter niet aan de regelgeving. 'Wij zeggen dat het precies de richting is die we op willen. Dus dat willen we mogelijk gaan maken.'

Verder lopen en meer betalen

Autobezitters in de stad hoeven echter niet bang te zijn dat het autogebruik op de tocht komt te staan.

'Het betekent wel dat bewoners van vooral de binnenstad iets meer moeten betalen en verder moeten lopen om hun auto te parkeren. Maar dat zijn de keuzes die erbij horen in een binnenstad die heel erg onder druk staat.'

Lees ook:

- Groningen met prijs voor parkeervergunning in landelijke top drie

- Straks betaald parkeren op Helperplein en Verlengde Hereweg