Advocaat Maikel S.: 'Tbs met dwangverpleging, dat hadden we niet zien aankomen'

Mocht de verdachte van de dubbele moord op Gudrun Kuster (66) en Trevor Griffiths (77) veroordeeld worden tot tbs met dwangverpleging, dan moet hij eerst opnieuw worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Daarvoor pleitte de advocaat van Maikel S. woensdag tijdens de tweede dag van het hoger beroep voor het gerechtshof in Leeuwarden.

30 jaar

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een gevangenisstraf van 30 jaar en tbs met dwangverpleging. Volgens Advocaat-generaal Leo den Hollander is Maikel S. levensgevaarlijk, een gevaar voor zijn omgeving. 'Dergelijk risico mag niet gelopen worden.'

'Tbs kan helemaal niet'

'De eis van het Openbaar Ministerie is flink aangekomen bij mijn cliënt', aldus advocaat Desiree de Jong. Maar volgens de verdediging kan er op basis van de huidige rapportages helemaal geen tbs worden opgelegd. 'De onderzoeken zijn ouder dan een jaar en daarmee onvoldoende actueel. Bovendien herkent mijn client zich niet in de conclusies van de gedragsdeskundigen.'

Het standpunt van de advocaat kwam voor het Openbaar Ministerie en het hof woensdag als een verrassing. Advocaat-generaal Den Hollander: 'Ik was in de stellige overtuiging dat de verdediging had ingestemd met het gebruik van de rapportages.'

Het klinkt misschien raar, maar het gaat beter dan ooit met hem. Hij wordt binnenkort zelfs weer vader Desiree de Jong - advocaat

Niet zo'n behandeling

Maikel S. staat volgens de verdediging open voor een vorm van behandeling, maar niet in een zwaar en dwangmatig kader. De Jong: 'Het klinkt misschien raar, maar het gaat beter dan ooit met hem. Hij is tot rust gekomen en toont inzicht in zijn eigen gedrag. Zo volgt hij momenteel agressieregulatietrainingen (ART). Hij wordt binnenkort zelfs weer vader.'

Mocht het gerechtshof de eis van het OM overnemen, dan pleit De Jong dus eerst voor opname in het Pieter Baan Centrum. Dat de verdachte tijdens een eerdere opname in 2013, weigerde om mee te werken doet daar niets aan af. 'Er is in de tussentijd veel veranderd', aldus de verdediging.

Update van gedrag

Het gerechtshof gaat deel mee in het verzoek van de verdediging. De verdachte wordt niet opnieuw opgenomen in het Pieter Baan Centrum, maar er moet wel een update van de huidige gedragsrapportages komen. Daarom wordt de zaak voorlopig aangehouden.

Maikel S. ontkent tot op de dag van vandaag dat hij Gudrun Kuster en Trevor Griffiths om het leven heeft gebracht. Mocht het hof toch tot een veroordeling komen dan is er volgens de verdediging geen sprake van een vooropgezet plan en dus moord, maar van doodslag.

De zitting voor het gerechtshof wordt 30 augustus hervat. De zaak wordt aangehouden in verband met extra persoonlijkheidsonderzoek.

Lees ook:

- Moordverdachte Maikel S. hoort 30 jaar cel en tbs eisen: 'Gevaar voor zijn omgeving'

- Maikel S. zwijgt 'om hogere celstraf te voorkomen'

- Maikel S. accepteert twintig jaar celstraf voor dubbele moord, 'ook al heb ik er niets mee te maken'

- Gerechtshof buigt zich over dubbele moord in Groningen

- Bureau Steinfort: 'Mijn handen zitten onder het bloed'

- Maikel S. krijgt 20 jaar voor dubbele moord in Groningen