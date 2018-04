RTV Noord-lintjes: 'Ach, dit vind ik fantastisch'

In aanloop naar de lintjesregen van donderdag reikt RTV Noord elke dag lintjes uit aan Groningers die altijd klaarstaan voor anderen. Deze toppers krijgen de titel Ridder in de Orde van RTV Noord.

'Het is gelukt, ze zijn er ingetrapt'

Jan Brink uit Haren herstelt in logeerhuis De Opstap in Stad van een zware operatie. Zijn zus Greetje en zwager Dik Niewold zijn daarbij een grote steun voor hem en verdienen volgens hem dan ook een RTV Noord-lintje.

Brink lokte ze woensdagmorgen naar De Opstap, onder het mom van een gesprek met de thuiszorg. 'Het is gelukt, ze zijn er ingetrapt. Schitterend!', glundert hij.

Zijn zus Greetje is er blij mee. 'Ach, dit vind ik fantastisch!'. Zwager Dik is er 'een beetje emotioneel van'. Al zijn ze dan formeel nog geen familie, stelt hij met een knipoog.

'Jan wil graag mijn zwager worden, maar wij hebben nog een beetje verkering. Maar dat komt allemaal goed. Als je 82 bent, dan maak je geen trammelant meer.'

'Ik vond dit wel een mooie methode om iets voor ze terug te doen', zegt de kersverse RTV Noord-ridder.

'Een geweldig mens en een geweldige collega'

Zwemleraar Jaap Geerling uit Veendam is volgens zijn collega Nico Wallage 'een geweldig mens en een geweldige collega'. Daarom verdient hij het volgens Wallage om Ridder in de Orde van RTV Noord te worden.

'Zo, dat klinkt heel heftig!', reageert Geerling, als hij met het nieuws geconfronteerd wordt.



'Ik sta helemaal paf. Super. Hartstikke mooi. Dit had ik nooit verwacht. Het geeft een voldaan gevoel, ik doe het niet voor niets. Nou deed ik dat sowieso al niet... Ik heb er gewoon lol in, al veertig jaar.'

Nico Wallage is maar wat blij met zijn collega. 'Als ik iets nodig heb, of moet weten, dan staat hij voor me klaar. Een heel betrokken zwemonderwijzer, met oog voor kinderen en wat minder voor regeltjes.'

