Bonden en corporaties zijn er uit: 'onderhandelingsresultaat' Actie voor de deur van Acantus in Veendam (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Er is een 'onderhandelingsresultaat' over een nieuwe cao bij de woningcorporaties. Dat melden de bonden, die er meer dan een jaar over onderhandeld hebben met de corporaties. Verdere acties lijken daarmee van de baan.

In de nieuwe cao krijgen de 25.000 woningcorporatiemedewerkers per 1 augustus een loonsverhoging van drie procent met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Ook krijgen ze nog een eenmalige nabetaling van anderhalf procent. Gelijke salarisverhoging voor iedereen De bonden hebben ook binnengehaald dat de salarisverhoging voor iedereen gelijk is. Aedes, de koepel van werkgevers in de corporatiesector, wilde juist een onderscheid in beloning, waarbij de hogere functies meer zouden gaan verdienen. Leden mogen zich uitspreken Het gaat om een onderhandelingsresultaat, het staat nog niet vast dat het door de leden van de bonden wordt aangenomen. Acties Eerder dit jaar voerde personeel van onder meer Groningse corporaties meerdere keren actie voor een betere cao. Lees ook: - Woningcorporaties staken vandaag voor een betere cao

