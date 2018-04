PvdA Het Hogeland: Bijstandswerkers moeten betere vergoeding krijgen

De PvdA in Het Hogeland pleit voor een betere vergoeding voor mensen die willen re-integreren en vrijwilligerswerk willen doen.

Deze week vergaderen de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond over de participatiewet.

Beperkt budget

De PvdA vindt dat er voor re-integratie een zeer beperkt budget beschikbaar is door bezuinigingen van het Rijk. Mensen die in de bijstand zitten kunnen onder andere re-integreren door vrijwilligerswerk te doen. Via de gemeente kunnen ze werk bij maatschappelijke organisaties vinden.

Hogere toeslag

Hier krijgen ze op dit moment volgens de partij een vergoeding van 300 euro per half jaar voor als ze minimaal 24 uur per week werken. 'Dat is te weinig', vindt de Winsumer PvdA fractievoorzitter Jan Willem Nanninga.

Nanninga ziet liever dat de vergoeding omhoog gaat naar 1500 euro per jaar. 'Dat kan net dat extra zetje zijn om aan de slag te gaan'.

De colleges worden door de verschillende fracties gevraagd te onderzoeken of er een mogelijkheid is om de vergoeding te verhogen. 'Het is namelijk nog even de vraag of het belastingtechnisch kan', besluit Nanninga.

