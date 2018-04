Vijf weken cel voor Italiaan die beveiliger beet

Een Italiaan uit Hoogezand krijgt vijf weken celstraf, omdat hij een beveiliger van Arriva in zijn hand had gebeten.

De 37-jarige man reed begin april in de trein van Hoogezand naar Groningen, terwijl hij een treinverbod had. Toen twee beveiligers de man betrapten, hielden ze hem aan. De Italiaan werd vervolgens agressief.

Beet in de hand

De beveiligers hielden de man in houdgreep, terwijl ze op de politie wachtten. De man zei dat hij pijn had, waarna de beveiligers van houding veranderden. Op dat moment beet hij in de hand van een van de beveiligers.

De rechter gaf de Italiaan naar eigen zeggen een extra zware straf, omdat hij geweld gebruikte tegen iemand met een publieke taak. Hij moet de beveiliger 350 euro schadevergoeding betalen.

Flinke lijst

De man heeft in het verleden al meerdere geweldsmisdrijven begaan. Hij zat nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling. Daarom moet hij daarvoor alsnog 29 dagen zitten. Ook in Italië heeft hij volgens de rechter nog een 'flinke lijst' gevangenisstraffen staan.