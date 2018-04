Deel dit artikel:











Nedmag moet zoutwinning belangrijkste locatie afbouwen: lek in put (Foto: Archief/RTV Noord)

Nedmag bouwt de zoutwinning op de locatie Tripscompagnie af. De reden is dat er een lek is geconstateerd in de zoutwinningsput.

De klap is groot voor Nedmag, want zeventig procent van alle zoutwinning van het bedrijf wordt op deze locatie gewonnen. Juist bij deze put wordt de winning nu afgebouwd. Productie verschuiven Dat lek op 1,8 kilometer diepte is 'een serieus probleem' volgens Nedmag, dat zegt de productie van de zoutwinning op te kunnen schuiven naar andere locaties. Er zijn volgens het bedrijf geen personele consequenties. Nieuwe locatie Nedmag is ondertussen bezig met voorbereidingen voor een nieuwe put bij Kiel-Windeweer. Eind vorig jaar werd begonnen met de uitbreiding en renovatie van haar zoutwinningsinstallatie in Borgercompagnie. Later meer.