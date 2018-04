Raad van State: Pekela zit fout met insnoeren intensieve veehouderijen

De Raad van State vindt dat de gemeente Pekela ten onrechte te strenge stanknormen aan intensieve veehouderijen heeft opgelegd.

In een tussenuitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied van Pekela stelt de Raad dat de gemeente het voor individuele veehouderijen bijna onmogelijk maakt om uit te breiden. De strengere stankregels van Pekela zijn in strijd met de landelijke Wet geurhinder en veehouder. De gemeente krijgt van de Raad een half jaar de tijd om deze en andere fouten in het bestemmingsplan te herstellen.

Aanleg mestbassin

Zo moet de gemeente alsnog bekijken of een boer aan de Parallelweg langs de N367 een mestbassin mag aanleggen. Het bestemmingsplan maakt dit onmogelijk. De Raad vindt dat de gemeente de belangen van de agrariër, die al langer geleden een verzoek bij de gemeente had ingediend, niet zorgvuldig heeft afgewogen.

Bezwaren verworpen

De Raad heeft verder alle bezwaren van boerenlobby LTO en een aantal individuele boeren verworpen. Zij kwamen onder meer op tegen een groot aantal beperkende regels, waaronder de archeologische onderzoeksplicht. De boeren vinden het onzin om telkens een kostbaar archeologisch onderzoek te doen als ze ergens een schuur willen bouwen, of diep willen ploegen.

Volgens hen moet de gemeente dergelijke onderzoeken doen. De Raad van State vindt van niet. Zelfs op akkers waar al sinds jaar en dag geploegd is kunnen zich nog altijd waardevolle archeologische artefacten bevinden.

Karakteristieke waterlopen beschermen

Verder mag de gemeente oude, karakteristieke waterlopen in het veenweidegebied beschermen, ook al zijn die jaren geleden al gedempt. De gemeente wil dat daar niet op gebouwd wordt om zo de karakteristieke wijkenstructuur voor het nageslacht te bewaren.

Uitspraak over een half jaar

De gemeenteraad krijgt een half jaar de tijd om de fouten te repareren, daarna doet de Raad einduitspraak.

