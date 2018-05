Midden-Groningen wil energieneutraal worden, maar de ambtelijke molen werkt niet mee

Volgens GroenLinks doet de gemeente Midden-Groningen te weinig om energieneutraal te worden. 'De gemeente trekt er slechts 72.000 euro voor uit', zegt Mariet Bosman van de partij.

Bosman krijgt bijval van D66. Die partij vindt dat de gemeente het wagenpark moet verduurzamen, en ervoor moet kijken naar de firma Holthausen uit Martenshoek.

Die firma bouwde afgelopen jaar de eerste waterstof-Tesla. D66-raadslid Gerard Renkema: 'Een paar weken geleden was ik bij Holthausen. Ik zag dat daar een auto van de gemeente Groningen wordt omgebouwd om op waterstof te kunnen rijden. Dan denk ik: ga in gesprek met Groningen, en kijk of je dingen samen kunt ondernemen.'

Licht opsteken

Renkema kijkt ook over de provinciegrenzen heen, en noemt een ander voorbeeld: 'In de gemeente Heerenveen is men heel ver met het verduurzamen van openbare verlichting. Steek daar ook je licht op.'

Peanuts

GroenLinks wil een stap verder gaan dan D66. 'De 72.000 euro voor duurzaamheid is echt peanuts, zegt raadslid Mariet Bosman. 'Daar gaan we het niet mee redden. We zien graag concrete stappen hoe we, in aanloop naar 2030, stappen gaan maken naar een energieneutrale gemeente.'

Kosten

Wethouder Peter Verschuren (SP) vindt de ideeën van GroenLinks en D66 'mooi', maar vindt ze ook duur. 'Mocht je bijvoorbeeld een waterstof-vuilniswagen willen, dan is die 3,5 ton duurder. Dat gaat om enorme bedragen.'

Steendam wil wel, maar kan niet

Een heel ander geluid is te horen in Steendam. Dat dorp wacht niet op actie van de gemeente Midden-Groningen, maar neemt via de dorpsvereniging het heft in eigen hand. Zo weten de Steendammers al hoeveel windmolens en zonnepanelen ze nodig hebben om het dorp energieneutraal te maken.

Zorg dat de energie niet uit de vrijwillige activiteiten in dorpen wegvloeit Fed Mahler - Voorzitter dorpsvereniging Steendam

Het project in Steendam maakt deel uit van een pilot van de provincie. Maar ondanks die steun loopt het project vast in de ambtelijke molen. Tot frustratie van Fred Mahler, voorzitter van de dorpsvereniging.

'Of de provincie ons meehelpt? Het is in elk geval geen tegenwerking, laat ik het zo zeggen. Als je ergens met overtuiging mee bezig bent, is elke dag dat het langer duurt er één te veel. Dat ligt voor een groot deel op overheidstafels.'

Volgens Mahler heeft Midden-Groningen de transitie naar duurzaamheid weliswaar heel hoog op de agenda staan, maar blijkt dat in de praktijk niet. Dat brengt een risico met zich mee, stelt hij.

'Zorg dat de energie niet uit de vrijwillige activiteiten in dorpen wegvloeit. Want je moet wel het gevoel hebben dat je stappen vooruit kunt zetten. Dat het iets op kan leveren.'

