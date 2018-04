'Tweehonderd uur werkstraf is symbolisch, ik begrijp het niet'

Een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke rijontzegging. Is de straf die de veroorzaakster van het dodelijk ongeluk bij Lauwersoog vandaag kreeg proportioneel? Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Nauwelijks zinvol

Strafrechtadvocaat Niek Heidanus is niet overtuigd van de aanmerkelijk mate van schuld, die het OM de vrouw ten laste legt. 'Deze vergelding vind ik nauwelijks zinvol', zei hij in de studio.



2) Zuidwolde Razzia

In Bedum hangt sinds vandaag een plaquette ter nagedachtenis van de slachtoffers van de razzia op 25 april 1944. Verslaggeefster Beppie van der Sluis sprak met iemand die het destijds overleefde.

3) Grootste Oranjefan

Een grotere Oranjefan bestaat er niet, zegt Albert Wierenga over zichzelf. Hij heeft zijn huis omgetoverd tot oranjemuseum. Of het koningspaar daar ooit een bezoekje aan brengt? Wieringa hoopt van wel.



4) Lekkende put

Nedmag bouwt de zoutwinning op de locatie Tripscompagnie af, wegens een lek in de put. 'Dat hakt erin voor Nedmag', zegt verslaggever Martijn Folkers. In de uitzending duidde hij de beslissing.

5) Kiekjes moaken

Met oude camera's foto's maken, op de ouderwetse manier. Fanatiekelingen Bas Korthuis en Matthijs Plugge doen niets anders. Interesse gewekt? In de uitzending waren een paar kiekjes te zien.



6) Helaas pindakaas

Toch geen bezoekje van de koning en koningin aan deze windmolenbouwer uit Farmsum. De veiligheid van het koningspaar zou niet kunnen worden gegarandeerd. Vandaag kreeg hij een goedmakertje...



7) RTV Noord-lintje

'Dat klinkt heel heftig!', zei Jaap Geerling toen hij vandaag werd geridderd in de Orde van RTV Noord. Verslaggever Stefan Bleeker verraste hem in het Veendammer zwembad. Bekijk het fragment hieronder!



8) Prijsvraag

Nog twee dagen en dan is het zover: Koningsdag in Groningen. Tot die tijd spelen we onze quiz 'Wanneer was dit?' Hieronder zie je de opgave van vandaag.

