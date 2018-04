Onrust groeit door de komst van verslaafden

De onrust bij bewoners van de Barkmolenstraat in Groningen groeit, nu ze definitief weten dat Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) een woonvorm voor mensen met een verslaving opent in hun straat.

Woningcorporatie Lefier heeft omwonenden met een brief op de hoogte gebracht van de komst van de woonvorm. De woonvorm komt in flat De Meeuw, het pand is in bezit van Lefier.

Onveilig gevoel

Bewoners van de flat voelen zich allerminst op hun gemak na de aankondiging. Als de woonvorm zich er definitief gaat vestigen eisen ze aanpassingen van het gebouw.

'De flat heeft een gezamenlijke lift, maar ook gezamenlijke ruimtes', laat flatbewoner Tjaard Groenboom weten. 'Ze kunnen van alle kanten in meerdere ruimtes komen die wij gebruiken. Dat geeft een heel onveilig gevoel.'

Buurt trekt samen op

De buurt heeft zich inmiddels ook verenigd. De vijftien flatbewoners hebben via een brief aan Lefier laten weten tegen de komst van de woonvorm te zijn. Ze vragen om het besluit terug te draaien.

Eerst in gesprek

Buurtbewoner Cyril van Zuidam laat weten nog geen harde acties te willen voeren, maar vooralsnog in gesprek te willen gaan met de betrokken instanties. 'We hebben meerdere brieven en mailtjes verstuurd. We kregen daar steeds hetzelfde antwoord op. Dat was: we komen.' Dat viel de buurt rauw op het dak.

Omwonenden worden op 15 mei bijgepraat door zowel Lefier als VNN.

Lees ook:

- Omwonenden maken zich zorgen over mogelijke komst van verslaafden